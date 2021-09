Tennis: Atp Sofia, esordio vincente per Mager (Di lunedì 27 settembre 2021) Sofia, 27 set. - (Adnkronos) - esordio vincente per Gianluca Mager nel torneo Atp 250 di Sofia (cemento indoor, montepremi 419.470 euro). L'azzurro, numero 78 del mondo, supera il francese Adrian Mannarino, numero 54 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-2 in un'ora e nove minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021), 27 set. - (Adnkronos) -per Gianlucanel torneo Atp 250 di(cemento indoor, montepremi 419.470 euro). L'azzurro, numero 78 del mondo, supera il francese Adrian Mannarino, numero 54 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-2 in un'ora e nove minuti.

