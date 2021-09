Sollevamento pesi, Europei junior 2021: bronzo per Chiara Piccinno nello strappo, sesta Viola Valoggia (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo gli ori di Giulia Imperio e Sergio Massidda è arrivata una nuova medaglia agli Europei junior di Sollevamento pesi 2021, con Chiara Piccinno che è riuscita a conquistare il bronzo nello strappo dei -59 kg femminili, riuscendo ad alzare 91 kg al terzo tentativo, stabilendo il nuovo record italiano. Anche nello slancio è arrivato un primato nazionale di categoria, con 105 kg, non riuscendo però ad andare oltre il quarto posto nel totale. A vincere è stata la favoritissima Kamila Konotop, ucraina, che con 209 kg si è assicurata l’oro davanti alla connazionale Alina Zakharchenko con 203 kg, mentre il bronzo è andato sulle spalle della turca Cansel Özkan con 202 kg. In gara anche ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo gli ori di Giulia Imperio e Sergio Massidda è arrivata una nuova medaglia aglidi, conche è riuscita a conquistare ildei -59 kg femminili, riuscendo ad alzare 91 kg al terzo tentativo, stabilendo il nuovo record italiano. Ancheslancio è arrivato un primato nazionale di categoria, con 105 kg, non riuscendo però ad andare oltre il quarto posto nel totale. A vincere è stata la favoritissima Kamila Konotop, ucraina, che con 209 kg si è assicurata l’oro davanti alla connazionale Alina Zakharchenko con 203 kg, mentre ilè andato sulle spalle della turca Cansel Özkan con 202 kg. In gara anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Sollevamento pesi Tornare al padel dopo le vacanze: ecco dove fare attenzione Il consiglio è di farsi trovare pronti svolgendo sollevamento pesi, squat e flessioni, esercizi di forza con i quali tutti i giocatori professionisti di padel completano le loro sessioni di ...

Pesi, Sergio Massidda campione europeo junior a Rovaniemi Sergio Massidda si conferma ai massimi livelli e si laurea campione europeo juniores di sollevamento pesi. L'atleta dell'Esercito, già campione mondiale juniores nel 2019 e nel 2021, è riuscito ad imporsi sia nella fase di strappo che in quella di slancio. Il totale è di 280 kg, un ...

Da Ghilarza al titolo europeo Juniores nel sollevamento pesi Oristano Noi Sollevamento pesi, Europei junior 2021: bronzo per Chiara Piccinno nello strappo, sesta Viola Valoggia Dopo gli ori di Giulia Imperio e Sergio Massidda è arrivata una nuova medaglia agli Europei junior di sollevamento pesi 2021, con Chiara Piccinno che è riuscita a conquistare il bronzo nello strappo d ...

Ministra della Giustizia Marta Cartabia riceve gli atleti olimpici delle Fiamme Azzurre Tokyo 2020 Ministra della Giustizia Marta Cartabia riceve gli atleti olimpici delle Fiamme Azzurre Tokyo 2020 La ministra della Giustizia Marta Cartabia, ...

