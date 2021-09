Salvini sul caso Morisi | «Quando un amico sbaglia ti arrabbi con lui | e di brutto Ma poi lo aiuti a rialzarsi»

(Di lunedì 27 settembre 2021) Subito dopo le scuse pubbliche di Luca, è Matteoa commentare la vicenda del suo ex collaboratore indagato a Verona per presunta cessione di sostanze stupefacenti. Su Facebook il leader della Lega ha pubblicato una foto di qualche anno fa, proprio in compagnia del creatore della «Bestia», la macchina di propaganda leghista sui social che ha accompagnato la comunicazione leghista degli ultimi anni. Un rapporto tra i due di amicizia, prima ancora che professionale, sottolineato dallo stesso: «un– ha scritto su Facebook – e commette un errore che non ti aspetti, e Luca ha fatto male a se stesso più che ad altri, prima ticon lui, e di. Ma poi – aggiunge– gli allunghi la ...

... contando sostegno e sull'affetto delle persone che mi sono più vicine". Sostegno che ribadisce di non volergli far mancare neanche ora, con l'ex guru dei social leghisti al centro della ...