Advertising

sportli26181512 : #Reggina-#Frosinone, poche reti nell'aria: La sfida in programma al 'Granillo' potrebbe far registrare l'Under 2,5… - tuttofrosinone : TMW - Reggina-Frosinone, le pagelle: Ravaglia para tutto. Calabresi a un passo dai 3 punti nel recupero… - 11contro11 : Serie B, giornata 6: #Parma-#Pisa in parità, rimonta del #Brescia #Alessandria #Ascoli #Benevento #Cittadella #Como… - ColucciLc : RT @Frosinone1928: ?? Le parole di mister Grosso nel post gara di Reggina-Frosinone ???? - ColucciLc : RT @Frosinone1928: ?? Le parole di Lulic nel post gara di Reggina-Frosinone ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Reggina Frosinone

Dopo 5 giornate in Serie B ci sono solo 4 squadre ancora imbattute. Due di loro si sfidano questo fine settimana al Granillo,. Il rendimento è perfettamente identico, se non fosse che i calabresi in casa fanno registrare un doppio Goal+Over all'attivo mentre fuori ilmette a referto due Under e ..., infine, hanno pareggiato 0 - 0. Il turno si è completato ieri. A Perugia pari (1 - 1) tra umbri e Alessandria. Per i piemontesi è il primo punto della stagione. Medesimo ...FRANCESCO LOIACONO - Nella sesta giornata di andata di Serie B il Pisa pareggia 1-1 a Parma e con 15 punti consolida la vetta. Il Brescia vince 3-2 ad Ascoli e resta in corsa verso la promozione diret ...Le condizioni di Menez e Adjapong. Un gol e buoni sprazzi di gara per Jeremy Menez che, però, dopo il doppio giallo rimediato in occasione della sfida interna contro la Ternana e ...