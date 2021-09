Pires | “Al momento in Europa non c’è una squadra più forte del Bayern Monaco”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 27 settembre 2021) Intervistato da Kicker , l’ex centrocampista della Francia e dell’Arsenal, Robertha parlato della Champions League, affermando come ilsia allapiù. Queste le sue parole: “Non vedo alunamigliore delin. Non solo per via delle individualità come Neuer, Lewandowski o Kimmich, ma per la rosa a disposizione del tecnico e la forza del club. Asi parla sempre di club, una cosa che trovo meravigliosa a differenza per esempio di quello che accade a Parigi dove si parla più dei singoli casi, come per esempio il futuro di Mbappé. Magari il City può contrastare il”. Foto: Twitter personale L'articolo ...