Petroliferi in rialzo con caro greggio (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – Si muovono al rialzo i titoli energetici di Piazza Affari sostenuti dall’andamento positivo dei prezzi del greggio. Tra i player del settore, fa bene Tenaris con un balzo dell’1,57%. Corre anche Eni con un rialzo di oltre due punti percentuali. Il petrolio oscilla poco sotto i massimi da ottobre 2018 per il Brent toccati nella notte. Secondo Goldman Sachs il prezzo del petrolio dovrebbe raggiungere i 90 al barile al barile a fine anno. (Foto: skeeze / Pixabay) Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – Si muovono ali titoli energetici di Piazza Affari sostenuti dall’andamento positivo dei prezzi del. Tra i player del settore, fa bene Tenaris con un balzo dell’1,57%. Corre anche Eni con undi oltre due punti percentuali. Il petrolio oscilla poco sotto i massimi da ottobre 2018 per il Brent toccati nella notte. Secondo Goldman Sachs il prezzo del petrolio dovrebbe raggiungere i 90 al barile al barile a fine anno. (Foto: skeeze / Pixabay)

Borsa: l'Europa in forma con petroliferi, banche e auto Tra i petroliferi corrono soprattutto Aker (+4%) e Lundin (+3,7%), col greggio in rialzo (Wti +1,3%) a 74,9 dollari al barile e il Brent a 79,1 dollari. Bene gli immobiliari e la finanza. Tra le ...

Borsa: l'Europa in forma con petroliferi, banche e auto Sono in rialzo le principali Borse europee, dopo una seduta asiatica contrastata, ma con i titoli della finanza in crescita. (ANSA) ...

