Pechino Express: ecco i concorrenti della nona edizione (Di lunedì 27 settembre 2021) Sta per iniziare la nona edizione di Pechino Express, il reality che vede dieci coppie in gara in un lungo viaggio di circa 10000 km, per raggiungere la metà prefissata, avendo a disposizione solo 1 Euro al giorno. Per l'ottavo anno consecutivo la conduzione sarà affidata a Costantino della Gherardesca, che fu concorrente della prima edizione. La grande novità di questa nuova edizione è che si tratterà della prima volta del reality sui canali Sky. Dopo le otto edizioni su Rai 2, il programma passa ad un canale a pagamento, con la possibilità di vederlo in chiaro in replica su TV8. La data di messa in onda non è stata ancora ufficializzata, ma sicuramente dovremmo attendere il nuovo anno. Pechino ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 27 settembre 2021) Sta per iniziare ladi, il reality che vede dieci coppie in gara in un lungo viaggio di circa 10000 km, per raggiungere la metà prefissata, avendo a disposizione solo 1 Euro al giorno. Per l'ottavo anno consecutivo la conduzione sarà affidata a CostantinoGherardesca, che fu concorrenteprima. La grande novità di questa nuovaè che si tratteràprima volta del reality sui canali Sky. Dopo le otto edizioni su Rai 2, il programma passa ad un canale a pagamento, con la possibilità di vederlo in chiaro in replica su TV8. La data di messa in onda non è stata ancora ufficializzata, ma sicuramente dovremmo attendere il nuovo anno....

Advertising

trash_italiano : Pechino Express 2022: svelato il cast COMPLETO, la rotta e le altre novità [via @davidemaggio] - MiaDM27 : @xdancinontables No, neanche celebrity hunted! Ma ne ho sempre sentito parlare di Pechino express molto bene…. Quin… - HopeSlash : Ricordando Alessio dei The Show che, durante un sfida a Pechino Express, regalò random un gallina al suo compagno d… - vaneesssssssa : RT @trashloger: Comunque la rai che si fa scappare il programma migliore attualmente esistenza ovvero Pechino Express proprio scemi in culo - ___LaCuuP : RT @trashloger: Comunque la rai che si fa scappare il programma migliore attualmente esistenza ovvero Pechino Express proprio scemi in culo -