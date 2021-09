Pechino 2022, hockey su ghiaccio: squadra cinese verso forfait per evitare brutte figure (Di lunedì 27 settembre 2021) La squadra maschile cinese di hockey su ghiaccio potrebbe essere esclusa dalle prossime Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 perché “troppo debole”. A sostenerlo è la stessa IIHF, con il presidente Luc Tardif che ha spiegato: “È un problema che si pone seriamente. Vedere una squadra sconfitta per 15-0 non farebbe bene all’immagine né della Cina né dell’hockey ghiaccio. Entro la fine del mese di ottobre dovremo prendere una decisione”. Nel caso si decidesse di escludere la Cina dal torneo, subentrerebbe la Norvegia, la squadra con il miglior ranking (11esima, la Cina è 32esime) tra quelle che non si sono qualificate. L’esclusione sarebbe un evento più unico che raro, in quanto tutte le squadre che rappresentano il Paese ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) Lamaschiledisupotrebbe essere esclusa dalle prossime Olimpiadi Invernali diperché “troppo debole”. A sostenerlo è la stessa IIHF, con il presidente Luc Tardif che ha spiegato: “È un problema che si pone seriamente. Vedere unasconfitta per 15-0 non farebbe bene all’immagine né della Cina né dell’. Entro la fine del mese di ottobre dovremo prendere una decisione”. Nel caso si decidesse di escludere la Cina dal torneo, subentrerebbe la Norvegia, lacon il miglior ranking (11esima, la Cina è 32esime) tra quelle che non si sono qualificate. L’esclusione sarebbe un evento più unico che raro, in quanto tutte le squadre che rappresentano il Paese ...

Advertising

trash_italiano : Pechino Express 2022: svelato il cast COMPLETO, la rotta e le altre novità [via @davidemaggio] - sportface2016 : #Beijing2022, la nazionale maschile cinese di #Hockey potrebbe essere esclusa per evitare brutte figure - manjuicecom1 : RT @LauraHarth: Come prevedibile aumenta ancora la repressione nella RPC in vista delle Olimpiadi invernali 2022 a Pechino, che considera q… - POPCORNTVit : Pechino Express 2022, chi sono le coppie di concorrenti della prima edizione targata Sky - Alenize82 : RT @MatteoDG93: Manca ancora qualche mese ma su @sportface2016 è già possibile consultare il calendario completo delle #Olimpiadi invernali… -