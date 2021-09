Non ci sarà, almeno per il momento, una versione di Instagram per gli under 13 (Di lunedì 27 settembre 2021) Facebook ci stava puntando forte e i tecnici erano già a lavoro per realizzare questo progetto. Le recenti critiche, però, hanno costretto l’azienda a prendersi una pausa dai lavori. Per il momento, dunque, Instagram per bambini viene sospeso in attesa di ulteriori confronti e analisi (non tanto di mercato, ma sociologiche). Ad annunciare lo stop è stato lo stesso capo del social della foto, Adam Mosseri, che ha ribadito la liceità del loro progetto, ma ha anche sottolineato come le voci avverse debbano essere ascoltate. LEGGI ANCHE > Come la GenZ usa TikTok e Instagram per avere consulenze finanziarie «Pur sostenendo la necessità di sviluppare questa esperienza, abbiamo deciso di mettere in pausa questo progetto – si legge in un post sul blog di Instagram, firmato da Adam Mosseri – . Questo ci darà il tempo di ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 27 settembre 2021) Facebook ci stava puntando forte e i tecnici erano già a lavoro per realizzare questo progetto. Le recenti critiche, però, hanno costretto l’azienda a prendersi una pausa dai lavori. Per il, dunque,per bambini viene sospeso in attesa di ulteriori confronti e analisi (non tanto di mercato, ma sociologiche). Ad annunciare lo stop è stato lo stesso capo del social della foto, Adam Mosseri, che ha ribadito la liceità del loro progetto, ma ha anche sottolineato come le voci avverse debbano essere ascoltate. LEGGI ANCHE > Come la GenZ usa TikTok eper avere consulenze finanziarie «Pur sostenendo la necessità di sviluppare questa esperienza, abbiamo deciso di mettere in pausa questo progetto – si legge in un post sul blog di, firmato da Adam Mosseri – . Questo ci darà il tempo di ...

Ultime Notizie dalla rete : Non sarà Wiit: offerta si chiude in anticipo, emissione bond raggiunge ammontare massimo di 150 mln ... avendo raggiunto l'ammontare massimo di 150 milioni di euro l'emissione di obbligazioni senior non ... sia alla data in cui inizieranno a maturare gli interessi sulle obbligazioni, sarà il 7 ottobre ...

Tesla: società di consulenza si schiera contro la rielezione del fratello di Musk e del figlio di Murdoch L'investitore privato Antonio Gracias non si candiderà per la rielezione elezione e non sarà sostituito. Murdoch, il figlio del magnate dei media Rupert Murdoch, è stato l'amministratore delegato ...

