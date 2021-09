“Nessuno l’ha visto ballare?”: le prese in giro dopo la sconfitta dello United (Di lunedì 27 settembre 2021) dopo il rigore sbagliato che ha causato la sconfitta del Manchester United, Bruno Fernandes è stato deriso da un programma della BBC. Non è stato un fine settimana facile per Bruno Fernandes. Il portoghese, dopo aver sbagliato il rigore contro Aston Villa decretando di fatto la prima sconfitta in campionato del Manchester United, è stato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 27 settembre 2021)il rigore sbagliato che ha causato ladel Manchester, Bruno Fernandes è stato deriso da un programma della BBC. Non è stato un fine settimana facile per Bruno Fernandes. Il portoghese,aver sbagliato il rigore contro Aston Villa decretando di fatto la primain campionato del Manchester, è stato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

andreadelogu : Forse non è chiaro: le critiche devono esistere e se non ci fossero vorrebbe dire che nessuno ti ha notato. Ma è gi… - Agenzia_Ansa : 'Nessuno deve cercare di dominare l'Unione europea'. Lo ha detto Olaf Scholz, aspirante cancelliere dell'Spd, parl… - CordioliMirco : RT @dldlcn3: Anni '70=anni di piombo. Questo vi hanno raccontato. A parte che io giravo tranquillo e nessuno mi ha mai torto un capello, la… - heyitsgiiorgia : RT @zappavignaFra: Manuel non si aspettava che da un bacio nascesse ciò. Può anche piacerle, ma lui stesso ha detto che la morbosità gli dà… - AvantiRenzi : RT @marcodimaio: Non voglio entrare nel merito della vicenda personale e giudiziaria di Luca #Morisi, ma ci tengo a evidenziare due punti:… -