Nascar, Hamlin fa jackpot a Las Vegas: è già in semifinale playoff (Di lunedì 27 settembre 2021) 'Viva Las Vegaaas!'. Con queste parole urlate in team radio alla sua squadra, Denny Hamlin ha festeggiato la sua vittoria in Nevada nella South Point 400 che gli fa strappare in anticipo il pass per ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 27 settembre 2021) 'Viva Las Vegaaas!'. Con queste parole urlate in team radio alla sua squadra, Dennyha festeggiato la sua vittoria in Nevada nella South Point 400 che gli fa strappare in anticipo il pass per ...

Advertising

Gazzetta_it : Hamlin fa jackpot a Las Vegas: è già in semifinale playoff #Nascar - LiveGPit : #NASCAR Las Vegas: Hamlin svetta in Nevada e passa il turno ? @luca_pelle2508 - StockCarLiveITA : Si riparte da zero o quasi, i playoff point ci sono e per soltanto tre piloti (Larson, Truex ed Hamlin) sono aument… - StockCarLiveITA : Svolgimento del tweet, minuto per minuto 4:27 Foratura Hamlin 4:41 Almirola esce dalla top12 4:47 Foratura Kyle Bus… -