Luca Morisi indagato per droga a Verona: avrebbe ceduto sostanze stupefacenti a tre persone (Di lunedì 27 settembre 2021) Il nome di Luca Morisi è iscritto nel registro degli indagati a Verona per cessione e detenzione di stupefacenti. I carabinieri hanno trovato alcune dosi di droga nella sua cascina a Belfiore, paesino a venti chilometri dalla città in cui è residente dal 2003. L’inchiesta è assegnata al pubblico ministero Stefano Aresu. Tutto comincia a Ferragosto, quando durante una perquisizione i carabinieri fermano un’automobile con tre giovani a bordo per un controllo. E trovano un flacone con “droga liquida”. I tre, secondo la versione di Repubblica, accusano proprio Morisi di avergliela ceduta. Il Corriere della Sera invece scrive che c’è il sospetto che l’ormai ex social media manager della Lega fosse “sotto osservazione” da qualche settimana. E che il controllo scattato nei ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 settembre 2021) Il nome diè iscritto nel registro degli indagati aper cessione e detenzione di. I carabinieri hanno trovato alcune dosi dinella sua cascina a Belfiore, paesino a venti chilometri dalla città in cui è residente dal 2003. L’inchiesta è assegnata al pubblico ministero Stefano Aresu. Tutto comincia a Ferragosto, quando durante una perquisizione i carabinieri fermano un’automobile con tre giovani a bordo per un controllo. E trovano un flacone con “liquida”. I tre, secondo la versione di Repubblica, accusano propriodi avergliela ceduta. Il Corriere della Sera invece scrive che c’è il sospetto che l’ormai ex social media manager della Lega fosse “sotto osservazione” da qualche settimana. E che il controllo scattato nei ...

fattoquotidiano : Di vittime, politicamente, ne hanno già mietute due. Entrambe eccellenti. Prima Claudio Durigon e adesso Luca Moris… - Adnkronos : #Lega, Luca Morisi lascia la guida dei canali social. - ilfoglio_it : Luca #Morisi, il responsabile social della Lega, lascia l'incarico. Uomo di fiducia di Salvini, amico, inventore de… - enniogiannascol : @LaStampa Salviniiiii, il tuo pupillo è indagato per droga ???????????????adesso andrai a citofonare? Luca Morisi in… - AlessiaManka : Luca Morisi indagato per questioni di droga. Speriamo non abbia il citofono. -