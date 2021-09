Luca Morisi, chi è l’ex social media di Matteo Salvini? Età, vita privata, moglie, stipendio, droga, Instagram (Di lunedì 27 settembre 2021) Luca Morisi è l’ex social media manager di Matteo Salvini, attualmente indagato per cessione di droga. Ma cosa sappiamo ancora di lui? Leggi anche: Massimo Manni morto: il regista di La7 è stato ucciso? Gli indizi Chi è Luca Morisi? Biografia Luca Morisi è nato il 10 ottobre del 1973 a Mantova, ha 48 anni.... Leggi su donnapop (Di lunedì 27 settembre 2021)manager di, attualmente indagato per cessione di. Ma cosa sappiamo ancora di lui? Leggi anche: Massimo Manni morto: il regista di La7 è stato ucciso? Gli indizi Chi è? Biografiaè nato il 10 ottobre del 1973 a Mantova, ha 48 anni....

Advertising

stanzaselvaggia : Garantismo non è far finta che Luca Morisi non abbia avvelenato i pozzi per anni,strumentalizzato la debolezza altr… - elio_vito : Luca #Morisi dovrebbe firmare il - Tommasolabate : È doveroso essere garantisti con Luca #Morisi. Ma chiunque si trovi al suo posto, in futuro, ricordi la lezione di… - ringetto65 : RT @utini19: Luca Morisi non sapeva che Salvini porta SFIGA...Orban è già che si tocca in vista delle elezioni 2022. - ElisaMessina17 : RT @Tommasolabate: È doveroso essere garantisti con Luca #Morisi. Ma chiunque si trovi al suo posto, in futuro, ricordi la lezione di Piet… -