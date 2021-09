Leonardo Di Caprio investe nella carne sintetica per combattere la crisi climatica

Leggi su cityroma

(Di lunedì 27 settembre 2021)Disi è più volte reso protagonista di importanti iniziative in favore dell’ambiente. Stavolta intende contribuire a cambiare il sistema alimentare globale con l’obiettivo dila. Come?ndocoltivata o. È ormai noto a tutti il pesante impatto ambientale degli allevamenti intensivi die, già in molti, sono convinti che nel futuro dovremmo ricorrere sempre più spesso a, un alimento prodotto in laboratorio. Di questo parere è anche Bill Gates che ha parlato del futuro dellacoltivata in un’intervista di qualche mese fa. Leggi anche: ...