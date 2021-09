Juventus | Dybala in lacrime dopo l’infortunio | mamma Alicia prova a consolarlo

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 settembre 2021) Paulorischia di rimanere ai box per un mese. L’attaccante della, come riferito da Repubblica, si recherà nella giornata di lunedì al J Medical per sottoporsi ad una risonanza che farà chiarezza sull’entità del. In casa bianconera si teme chepossa esser costretto a fermarsi per quattro settimane, non potendo dunque partecipare a gare importanti per la squadra di Massimiliano Allegri. Il numero 10 bianconero ha infatti lasciato il campo nel match si campionato contro la Sampdoria in, tra rabbia e disperazione. A casac’era anche la madre, che hato in ogni modo a risollevare il morale del calciatore. SportFace.