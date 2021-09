IndyCar 2021 | il titolo è di Alex Palou L' ultima gara va a Herta

Advertising

Alex Palou è il nuovo campione. Un titolo frutto di una strepitosa costanza tenuta dallo spagnolo per tutta la stagione che con tre vittorie e otto podi si è tenuto alle spalle tutti gli avversari. A Long Beach nell'...... con livrea sui cui campeggiano anche i colori di Even Management) e senza ulteriori conferme per altre presenze nelle gare del WRC. Ma tutto sembra presagire che dal 2022 Lappi possa ritornare .... @PatricioOWard gets hit, but catches a lucky break with a full course caution. @Edjonesracing and @RyanHunterReay were also involved. Nella gara odierna Palou doveva limitarsi a controllare gli avve ...Colton Herta vince ancora in occasione del round di Long Beach, ultima tappa dell'IndyCar 2021. Il padrone di casa bissa il successo di settimana scorsa rimontando dalla 14^ casella dello schieramento ...