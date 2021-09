Il grande cuore dei salernitani: materiale per scuola elementare in Africa (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoccapiemonte (Sa) – Capaccio Paestum-Battipaglia-Roccapiemonte e poi giù fino in Africa. Il grande cuore solidale delle comunità salernitane realizza il progetto di acquisto di materiale e attrezzature per le scuole elementari dei villaggi poveri. Il medico cardiologo missionario Vincenzo Mallamaci, originario di Capaccio Paestum e presidente dell’Associazione Internazionale Onlus ‘E ti porto in Africa’, annuncia: “Arrivano le prime immagini, dalla Costa d’Avorio, dei nuovi arredi e giochi per i bambini poveri della scuola primaria del villaggio di Worofla dove opera con grande forza padre Clovis Prao. materiale acquistato grazie alle prime donazioni inviate, per tramite dell’Associazione E ti porto in ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoccapiemonte (Sa) – Capaccio Paestum-Battipaglia-Roccapiemonte e poi giù fino in. Ilsolidale delle comunità salernitane realizza il progetto di acquisto die attrezzature per le scuole elementari dei villaggi poveri. Il medico cardiologo missionario Vincenzo Mallamaci, originario di Capaccio Paestum e presidente dell’Associazione Internazionale Onlus ‘E ti porto in’, annuncia: “Arrivano le prime immagini, dalla Costa d’Avorio, dei nuovi arredi e giochi per i bambini poveri dellaprimaria del villaggio di Worofla dove opera conforza padre Clovis Prao.acquistato grazie alle prime donazioni inviate, per tramite dell’Associazione E ti porto in ...

