I Bastardi di Pizzofalcone 3 seconda puntata | trama e anticipazioni 27 settembre 2021

(Di lunedì 27 settembre 2021) IDI. Con le puntate inedite della terza stagione, torna su Rai 1 la fiction con Alessandro Gassmann. Di seguitodel primo appuntamento lunedì 27. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Idi. La scomparsa di una professoressa molto amata dagli allievi e molto odiata dal marito fa nascere un dilemma: è legittimo basare un’indagine solo su un’intuizione? È di questo parere la nuova arrivata tra i, il commissario Martini, una donna dai modi spicci e un passato scomodo alle spalle, oltre che una mina vagante per ...

Advertising

jmorat : RT @GassmanGassmann: I BASTARDI DI PIZZOFALCONE 3 , domani, 21.25 @RaiUno … c’è un nuovo arrivo. ?????? - monicsx_ : RT @GassmanGassmann: I BASTARDI DI PIZZOFALCONE 3 , domani, 21.25 @RaiUno … c’è un nuovo arrivo. ?????? - EliElielba : RT @GassmanGassmann: Tornano su Rai1 'I bastardi di Pizzofalcone' - RAI Ufficio Stampa ?????? - EliElielba : RT @GassmanGassmann: I BASTARDI DI PIZZOFALCONE 3 , domani, 21.25 @RaiUno … c’è un nuovo arrivo. ?????? - lid_rnl : RT @GassmanGassmann: Tornano su Rai1 'I bastardi di Pizzofalcone' - RAI Ufficio Stampa ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Bastardi Pizzofalcone

RAI - Radiotelevisione Italiana

Vi è piaciuta la prima puntata de Idi? Intitolato 'Fuochi', il primo appuntamento della famosissima ed amatissima serie televisiva è stato letteralmente imperdibile. Cosa succederà, però, nel corso di questa sera? ......DELLE SIGNORE 16.45 TG1 TELEGIORNALE/16.55 TG1 ECONOMIA 17.05 LA VITA IN DIRETTA 18.45 L'EREDITÀ 20.00TG1 TELEGIORNALE 20.30SOLITI IGNOTI - IL RITORNO Game show 21.25 IDI23.35 ...I Bastardi di Pizzofalcone 3 dove vedere. Scopri orari e info su come seguire le puntate della fiction in tv, streaming e replica.Maria Vera Ratti lascia i panni di Enrica Colombo ne “Il commissario Ricciardi” e torna in tv con il ruolo di Elsa Marini nella serie ...