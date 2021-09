“Ha detto sì”. Fiori d’arancio per il vip che ha fatto sognare l’Italia. La proposta in un posto unico (Di lunedì 27 settembre 2021) “L’avevo promesso e ora lo farò: l’anno prossimo diventerà mia moglie, assolutamente sì. Coroneremo il nostro sogno”. Così il campione aveva, poche settimane fa, annunciato la sua volontà. Mancava la proposta formale che è arrivata in un luogo per lui speciale: la pista dove si è allenato durante il lockdown e ha costruito i suoi successi. Ha scelto domenica 26 settembre, giorno del suo 27esimo compleanno per farlo. È successo nel corso di una serata a lui dedicata Manerba del Garda. La serata è iniziata con i fuochi d’artificio, ma quando il fumo dello show si è dissolto, è comparsa la scritta luminosa “mi sposi?” sotto gli occhi della figlia Meghan che la coppia ha avuto qualche anno fa. La risposta, immediata, di Nicole Daza, è stata ovviamente un sì, con varie storie Instagram ad immortalare il bacio che sancisce l’accordo tra i due. “Tanti auguri amore mio, sei ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 settembre 2021) “L’avevo promesso e ora lo farò: l’anno prossimo diventerà mia moglie, assolutamente sì. Coroneremo il nostro sogno”. Così il campione aveva, poche settimane fa, annunciato la sua volontà. Mancava laformale che è arrivata in un luogo per lui speciale: la pista dove si è allenato durante il lockdown e ha costruito i suoi successi. Ha scelto domenica 26 settembre, giorno del suo 27esimo compleanno per farlo. È successo nel corso di una serata a lui dedicata Manerba del Garda. La serata è iniziata con i fuochi d’artificio, ma quando il fumo dello show si è dissolto, è comparsa la scritta luminosa “mi sposi?” sotto gli occhi della figlia Meghan che la coppia ha avuto qualche anno fa. La risposta, immediata, di Nicole Daza, è stata ovviamente un sì, con varie storie Instagram ad immortalare il bacio che sancisce l’accordo tra i due. “Tanti auguri amore mio, sei ...

