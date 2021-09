Gravina | «Due Serie B dalla stagione 2024 25 Sulla riforma…»

(Di lunedì 27 settembre 2021) Gabriele, presidente della FIGC, ha espresso le proprie considerazioniriforma dei campionati. Le sue parole Gabriele, presidente della FIGC, ha espresso le proprie considerazioniriforma dei campionati. Le sue parole. «Tutti pensano che la riforma del calcio passi da quella dei campionati. È vero, è fondamentale, ma se la riducessimo a una semplice operazione matematica, servirebbe un ragioniere. Non è la riforma di, la mia è culturale. Essa comprende tutto,modalità di investimento alla valorizzazione di due asset fondamentali come infrastrutture e settori giovanili. Mi riferisco anche al tenere sotto controllo i costi e a cercare di aumentare i ricavi vendendo nel migliore dei modi il nostro brand. La mia preoccupazione è quella di ...

