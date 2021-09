GFVip | Manuel Bortuzzo e la fine della storia con l' ex fidanzata | ' Priorità diverse'

Advertising

GrandeFratello : Manuel e Lulù sempre più vicini…?? #GFVIP - GrandeFratello : Alex, Aldo e Manuel... si stanno conoscendo e stanno imparando a volersi bene. È l'inizio di una grandissima amiciz… - GrandeFratello : ... scusate, ma avete notato quanta tenerezza tra Lulù e Manuel? ?? #GFVIP - Morena_3v : La faccia di Manuel vi prego qualcuno lo aiuti #gfvip - 3le_3dwards : Io che ho parlato troppo presto sulle princess e mo mi stanno scendendo in una maniera assurda. Invece sulla ship… -

Ultime Notizie dalla rete : GFVip Manuel

Bortuzzo e la fine della storia con l'ex fidanzataBortuzzo al Grande Fratello Vip , parla con Lulù Selassie, con cui è sempre più vicino, dei motivi della fine del rapporto con ...Nope Danny De Vito GIF from Nope GIFs dico solo che seavesse osato dire "lulù era così ... Lo trovo squallido in entrambi i casi, soprattutto sapendo di essere al #e non al bar con gli ...Se dovessi andare nella love boat porterei Alex non certo Lulú» Le parole inaspettate di Bortuzzo. Recentemente però Manuel si è ritrovato in giardino con gli amici Nicola Pisu e Alex Bellie ha raccon ...Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip si confida con la coinquilina, la principessina e torna alla fine della sua relazione con l’ex fidanzata. Dopo essere stato coinvolto ...