Germania, vince Spd e crolla Cdu. Parte trattativa per il governo (Di lunedì 27 settembre 2021) I Socialdemocratici del Spd e il loro candidato cancelliere Olaf Scholz, vincono con poco scarto le elezioni politiche in Germania: hanno ottenuto il 25,7% dei voti, poco avanti ai ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 settembre 2021) I Socialdemocratici del Spd e il loro candidato cancelliere Olaf Scholz, vincono con poco scarto le elezioni politiche in: hanno ottenuto il 25,7% dei voti, poco avanti ai ...

Advertising

BaldinoVittoria : In #Svizzera vince il SI al #Referendum sui matrimoni arcobaleno. In #Islanda si batte il record europeo della pres… - Agenzia_Ansa : Elezioni in Germania, risultati provvisori: l'Spd vince con il 25,7% #ANSA - Avvenire_Nei : Il voto in #Germania. Spd vince (25,7%). La Cdu crolla (-8,8%). Ora le trattative - Rosanna552 : RT @globalistIT: - NicholasVita990 : RT @susannacenni: In Germania #Spd primo partito con #OlafScholz, #Svizzera vince il Si matrimonio tra persone stesso genere, #SanMarino vi… -