Elezioni Germania, Spd vince con il 25,7% (Di lunedì 27 settembre 2021) La Spd ha vinto le Elezioni 2021 in Germania. Conteggiati tutti i voti vince, con un piccolo margine, il partito socialdemocratico è davanti al blocco Cdu/Csu. Secondo i risultati dell'ufficio elettorale federale, i socialdemocratici hanno conquistato il 25,7% dei voti, risultato migliore da anni, mentre l'Unione si ferma al 24,1%, ai minimi storici, alla fine dell'era Merkel. I Verdi escono dal voto con uno storico 14,8% dei consensi, davanti alla Fdp, all'11,5%. L'Afd raccoglie il 10,3% delle preferenze, la Linke si ferma al 4,9%. I seggi in Germania si sono aperti ieri mattina alle 8 e si sono chiusi alle 18: sono stati circa 60,4 milioni i tedeschi chiamati alle urne per rinnovare il Bundestag attraverso due voti: uno – con metodo uninominale per l'elezione di 299 parlamentari, l'altro – secondo un sistema ...

