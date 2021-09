"Ecco cosa non hanno mandato in onda". Dayane Mello stuprata nel reality: immagini sconvolgenti (Di lunedì 27 settembre 2021) Gli autori della Fazenda hanno coperto e nascosto gli abusi sessuali ai danni di Dayane Mello. L'accusa è dello stesso entourage della modella brasiliana, che dopo la squalifica del cantante Nego do Borel ha diramato sui social un durissimo comunicato contro RecordTv e il reality, rendendo noti dettagli scabrosi sulla molestia che si sarebbe trasformata in un vero e proprio assalto sessuale prolungato. Dopo giorni di proteste vibranti e scandalizzate sui social, Record Tv è arrivata alla decisione di cacciare Do Borel, che aveva approfittato della Mello, ex concorrente del Grande Fratello Vip molto famosa anche in Italia (e non a caso proprio i fan italiani hanno premuto e stanno ancora premendo per farla uscire dal reality brasiliano). Quello che il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Gli autori della Fazendacoperto e nascosto gli abusi sessuali ai danni di. L'accusa è dello stesso entourage della modella brasiliana, che dopo la squalifica del cantante Nego do Borel ha diramato sui social un durissimo comunicato contro RecordTv e il, rendendo noti dettagli scabrosi sulla molestia che si sarebbe trasformata in un vero e proprio assalto sessuale prolungato. Dopo giorni di proteste vibranti e scandalizzate sui social, Record Tv è arrivata alla decisione di cacciare Do Borel, che aveva approfittato della, ex concorrente del Grande Fratello Vip molto famosa anche in Italia (e non a caso proprio i fan italianipremuto e stanno ancora premendo per farla uscire dalbrasiliano). Quello che il ...

