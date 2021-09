Da Grande, Alessandro Cattelan prende in giro Sangiovanni e il web lo attacca (Di lunedì 27 settembre 2021) Ieri sera domenica 26 settembre 2021 è andata in onda su Raiuno una nuova puntata dello show Da Grande, condotto da Alessandro Cattelan. Il programma sembra stia avendo un discreto successo, nonostante la concorrenza spietata, visto che su Canale 5 e contemporaneamente va in onda il noto programma Scherzi a parte che quest’anno è condotto da Enrico Papi. Tra i vari ospiti presenti nel corso della puntata di Da Grande, anche San Giovanni, ovvero il noto cantante reduce dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. A quanto pare, il cantante ed il conduttore sono stati protagonisti di uno scherzo che però non è stato proprio visto di buon occhio. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza. Da Grande, in studio da Alessandro Cattelan anche ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 27 settembre 2021) Ieri sera domenica 26 settembre 2021 è andata in onda su Raiuno una nuova puntata dello show Da, condotto da. Il programma sembra stia avendo un discreto successo, nonostante la concorrenza spietata, visto che su Canale 5 e contemporaneamente va in onda il noto programma Scherzi a parte che quest’anno è condotto da Enrico Papi. Tra i vari ospiti presenti nel corso della puntata di Da, anche San Giovanni, ovvero il noto cantante reduce dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. A quanto pare, il cantante ed il conduttore sono stati protagonisti di uno scherzo che però non è stato proprio visto di buon occhio. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza. Da, in studio daanche ...

