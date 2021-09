Covid | Pfizer studia farmaco per prevenire malattia in famiglia

Leggi su italiasera

(Di lunedì 27 settembre 2021) Obiettivo: unper-19 all’interno di famiglie in cui c’è una persona contagiata dal virus. Proteggendo gli adulti esposti al contagio con una terapia antivirale orale. E’ con quest’obiettivo cheannuncia di aver avviato uno studio di fase 2/3 (battezzato Epic-Pep) su un candidato antivirale orale da usare in modalità ‘profilassi post-esposizione’ negli over 18. Si tratta, spiega l’azienda, del terzo studio avviato in questo programma globale di ricerca clinica. Sotto la lente dei ricercatori un inibitore della proteasi – PF-07321332, co-somministrato con una bassa dose di ritonavir (inibitore della proteasi già ampiamente usato per l’Hiv) – che verrà valutato appunto all’interno di nuclei familiari in cui c’è un paziente. PF-07321332 è stato progettato ad hoc per ...