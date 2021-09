Covid, Giani: 164 nuovi casi in Toscana, oggi 27 settembre. Tasso positivi 2,04% (Di lunedì 27 settembre 2021) I nuovi casi di coronavirus registrati in Toscana, oggi 27 settembre 2021, sono 164 (quindi in calo rispetto ai giorni scorsi) su 8.046 test di cui 5.139 tamponi molecolari e 2.907 test rapidi. Lo comunica il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sui suoi profili social L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 27 settembre 2021) Idi coronavirus registrati in272021, sono 164 (quindi in calo rispetto ai giorni scorsi) su 8.046 test di cui 5.139 tamponi molecolari e 2.907 test rapidi. Lo comunica il presidente della Regione, Eugenio, sui suoi profili social L'articolo proviene da Firenze Post.

