Caos A Fazenda: un presunto stupro, molestie, la minaccia di un suicidio. Dayane Mello è ancora lì (Di lunedì 27 settembre 2021) E’ successo davvero di tutto in questa ultima settimana in Brasile e non è per nulla semplice provare a raccontare quello che è accaduto nel reality A Fazenda. Tutto era iniziato una sera, quando Dayane Mello, era a letto, vicina a un altro concorrente. Lei sembrava parecchio brilla, lui molto interessato ad avere un approccio con lei. Poi un secchio che vola a pochi centimetri dalla brasiliana e il pubblico italiano che inizia a incuriosirsi e segue quindi passo passo il reality. Ed ecco le prime immagini di Nego do Borel, che si fa minaccioso, sessualmente parlando, nei confronti di Dayane. Le sue ex che spuntano sui social e raccontano di aggressioni subite, di denunce fatte. Inizia una storia torbida che coinvolge Dayane e che divide. I fan italiani chiedono che Dayane venga ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 27 settembre 2021) E’ successo davvero di tutto in questa ultima settimana in Brasile e non è per nulla semplice provare a raccontare quello che è accaduto nel reality A. Tutto era iniziato una sera, quando, era a letto, vicina a un altro concorrente. Lei sembrava parecchio brilla, lui molto interessato ad avere un approccio con lei. Poi un secchio che vola a pochi centimetri dalla brasiliana e il pubblico italiano che inizia a incuriosirsi e segue quindi passo passo il reality. Ed ecco le prime immagini di Nego do Borel, che si fa minaccioso, sessualmente parlando, nei confronti di. Le sue ex che spuntano sui social e raccontano di aggressioni subite, di denunce fatte. Inizia una storia torbida che coinvolgee che divide. I fan italiani chiedono chevenga ...

