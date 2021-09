Amazon, a partire da ottobre lo stipendio d’ingresso aumenta dell’8% (Di lunedì 27 settembre 2021) Amazon ha deciso di aumentare la retribuzione d’ingresso per tutti i dipendenti impiegati presso i suoi siti logistici in Italia. Con il nuovo aumento retributivo, che rientra nella revisione periodica degli stipendi realizzata da Amazon, a partire dal primo ottobre la retribuzione d’ingresso per i dipendenti passerà da 1.550 euro lordi al mese a 1.680 euro lordi, l’8% in più rispetto agli standard previsti dal Contratto nazionale del trasporto e della logistica. Amazon, “vogliamo offrire ottime opportunità di crescita professionale” “Lavoriamo da sempre per essere l’azienda più orientata al cliente del mondo, ma non solo. Vogliamo anche essere il miglior datore di lavoro e il posto più sicuro in cui lavorare”, ha dichiarato Stefano Perego, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 settembre 2021)ha deciso dire la retribuzioneper tutti i dipendenti impiegati presso i suoi siti logistici in Italia. Con il nuovo aumento retributivo, che rientra nella revisione periodica degli stipendi realizzata da, adal primola retribuzioneper i dipendenti passerà da 1.550 euro lordi al mese a 1.680 euro lordi, l’8% in più rispetto agli standard previsti dal Contratto nazionale del trasporto e della logistica., “vogliamo offrire ottime opportunità di crescita professionale” “Lavoriamo da sempre per essere l’azienda più orientata al cliente del mondo, ma non solo. Vogliamo anche essere il miglior datore di lavoro e il posto più sicuro in cui lavorare”, ha dichiarato Stefano Perego, ...

