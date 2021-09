Addio a Semerani | l’eterno «ragazzo dello Iuav»

Leggi su ilmanifesto

(Di lunedì 27 settembre 2021) «Non ci sono più i dottorati, noi non siamo più a scuola e forse anche le scuole di architettura non ci sono più», scriveva in una lettera del 2021 Luciano, mancato alla cultura italiana il 24 settembre scorso. Aveva forte il sentimento di un’epoca felice che il tempo ha cancellato. Nato nel 1933, era stato protagonista di quella stagione in cui l’architettura italiana era stata piena di fermenti e di contrasti e in Europa al centro della scena. Si … Continua L'articolo proviene da il manifesto.