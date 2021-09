Vibonese-Turris oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2021/2022 (Di domenica 26 settembre 2021) La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Vibonese-Turris, match valevole per la quinta giornata del campionato italiano di Serie C 2021/2022. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 26 settembre alle ore 14:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a SkyGo e Eleven Sports. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) La, l’, latv edi, match valevole per la quinta giornata del campionato italiano di. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 26 settembre alle ore 14:30; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa SkyGo e Eleven Sports. SportFace.

Advertising

LaCnews24 : Calcio CalabriaSerie C, la Vibonese riceve la Turris: D'Agostino alla ricerca dei 3 punti #calabrianotizie… - ottopagine : Vibonese - Turris, la probabile formazione dei corallini #TorredelGreco - GazzettinoL : Serie C 5a giornata Serie C Gir C Avellino-Potenza Bari-Paganese Campobasso-F.Andria Foggia-JuveStabia Francavi… - TSTARANTO : VIDEO Serie C/C: Turris, Caneo: 'Vibonese? D'agostino ha buona filosofia di gioco' - teoocchiuto : Oggi parte un bel viaggio di #calcio (cioè domani, ma sono in treno adesso). ?? 25.09 Reggina-Frosinone ??26.09 Vibo… -