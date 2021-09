Vaccino Covid e certificati di esenzione, c'è la proroga: ecco a chi spetta (Di domenica 26 settembre 2021) proroga fino al 30 novembre 2021 della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti - Covid - 19. E' quanto deciso da una circolare del ministero della Salute. "Facendo seguito ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 settembre 2021)fino al 30 novembre 2021 della validità delle certificazioni dialla vaccinazione anti -- 19. E' quanto deciso da una circolare del ministero della Salute. "Facendo seguito ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Speranza: 'Aumento significativo delle prime dosi di vaccino' anti Covid #ANSA - RobertoBurioni : Quando leggete di un vaccinato che si è ammalato gravemente o è morto, tenete conto che non esiste nessun vaccino e… - RobertoBurioni : Sono stati somministrati 4 miliardi di vaccini senza conseguenze rilevanti in termini di effetti collaterali. Se fo… - zazoomblog : Terza dose vaccino Covid per tutti? Palù (Aifa) spiega da cosa dipenderà - #Terza #vaccino #Covid #tutti? #(Aifa) - Fragment_84 : RT @Fragment_84: @DSM_134 @GabrieleFigini @ugocanonico @Irena67516527 @Cartabellotta Gli effetti collaterali del vaccino negli under40 sono… -