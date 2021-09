Uomini e Donne, scenata di una corteggiatrice in studio: il racconto dei presenti (Di domenica 26 settembre 2021) Lei si chiama Maria e a Uomini e Donne è stato impossibile non notarla. La ragazza, che ha vent’anni ed è di Napoli, è stata portata fuori dal tronista Matteo dopo avergli chiesto espressamente di uscire, cosa che lui ha ammesso di aver apprezzato molto. La corteggiatrice ha dimostrato un carattere forte al limite della maleducazione, a addirittura i presenti rivelano che avrebbe fatto una vera e propria scenata in studio. GF Vip 6, Manuel Bortuzzo: il padre rivela perché è finita con la ex Il padre del nuotatore ha spiegato come mai il figlio è stato lasciato dalla sua ultima fiamma, che lui amava molto Uomini e Donne, chi è la ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 26 settembre 2021) Lei si chiama Maria e aè stato impossibile non notarla. La ragazza, che ha vent’anni ed è di Napoli, è stata portata fuori dal tronista Matteo dopo avergli chiesto espressamente di uscire, cosa che lui ha ammesso di aver apprezzato molto. Laha dimostrato un carattere forte al limite della maleducazione, a addirittura irivelano che avrebbe fatto una vera e propriain. GF Vip 6, Manuel Bortuzzo: il padre rivela perché è finita con la ex Il padre del nuotatore ha spiegato come mai il figlio è stato lasciato dalla sua ultima fiamma, che lui amava molto, chi è la ...

