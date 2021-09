Ufficiale: doppio colpo Cesena, preso Missiroli e ritorna Favale (Di domenica 26 settembre 2021) doppio colpo del Cesena. Il club emiliano, infatti, ha annunciato l’ingaggio di Simone Missiroli e il ritorno di Giulio Favale. Questa la nota della società bianconera: “Il Cesena FC comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Simone Missiroli. Trentacinque anni compiuti lo scorso 23 maggio, il centrocampista reggino porta in bianconero le 492 partite (con 39 gol) giocate tra i professionisti, oltre la metà delle quali collezionate in serie A (e nessuna in C) in una carriera che l’ha visto indossare appena cinque maglie. Missiroli si è legato al Cesena FC fino al 30 giugno 2022 e svolgerà questa mattina il suo primo allenamento in bianconero: indosserà la maglia numero 25?. Questo invece la nota ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 26 settembre 2021)del. Il club emiliano, infatti, ha annunciato l’ingaggio di Simonee il ritorno di Giulio. Questa la nota della società bianconera: “IlFC comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Simone. Trentacinque anni compiuti lo scorso 23 maggio, il centrocampista reggino porta in bianconero le 492 partite (con 39 gol) giocate tra i professionisti, oltre la metà delle quali collezionate in serie A (e nessuna in C) in una carriera che l’ha visto indossare appena cinque maglie.si è legato alFC fino al 30 giugno 2022 e svolgerà questa mattina il suo primo allenamento in bianconero: indosserà la maglia numero 25?. Questo invece la nota ...

