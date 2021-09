Trombe d’aria in Toscana: vento a 140 kmh. Danni a Firenze. Il Carnevale di Viareggio fermato dal fortunale (Di domenica 26 settembre 2021) La Toscana è stata flagellata dal maltempo. Nel pomeriggio di oggi, 26 settembre 2021, Trombe d'aria con vento a 140 kmh si sono abbattute soprattutto sulla costa. Ma anche l'area metropolitana di Firenze ha subìto black out e Danni. Allagamenti a Massa, tetti scoperchiati. Danni anche a Carrara, Massa e Marina di Pisa. Un violento fortunale si è abbattuto sui comuni di Massa e di Carrara, causando Danni alle strade per la caduta di piante. Il Carnevale di Viareggio si è dovuto fermare L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 26 settembre 2021) Laè stata flagellata dal maltempo. Nel pomeriggio di oggi, 26 settembre 2021,d'aria cona 140 kmh si sono abbattute soprattutto sulla costa. Ma anche l'area metropolitana diha subìto black out e. Allagamenti a Massa, tetti scoperchiati.anche a Carrara, Massa e Marina di Pisa. Un violentosi è abbattuto sui comuni di Massa e di Carrara, causandoalle strade per la caduta di piante. Ildisi è dovuto fermare L'articolo proviene daPost.

Advertising

qn_giorno : #meteo #maltempo, nubifragi e allagamenti al Nord. In Lombardia soccorsi tre alpinisti. Aurelia chiusa in Liguria e… - AnsaToscana : Maltempo: trombe d'aria su costa Toscana, vento a 140 kmh. Allagamenti, black out e tetti scoperchiati sul litorale… - n_piera : RT @Giulio_Firenze: Maltempo: maxi temporali con grandine, vento e trombe d'aria in Toscana - FirenzePost : Trombe d’aria in Toscana: vento a 140 kmh. Danni a Firenze, Il Carnevale di Viareggio fermato dal fortunale - laviniamainardi : RT @Giulio_Firenze: Maltempo: maxi temporali con grandine, vento e trombe d'aria in Toscana -