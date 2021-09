Tour di Conte (M5S) in Campania: Salario minimo, reddito di cittadinanza e decontribuzione al Sud (Di domenica 26 settembre 2021) “Salario minimo, reddito di cittadinanza, decontribuzione al Sud non sono solo parole. Sono progetti al centro dell’azione politica del Movimento 5 Stelle”. Così Giuseppe Conte sintetizza i Contenuti delle iniziative elettorali di ieri a Volla, Napoli, Sapri, Battipaglia, Eboli e Salerno che proseguiranno in Campania oggi con tappe a Melito, Napoli, Vico Equense, Frattaminore, Afragola, Arzano, Santa Maria Capua Vetere. “Significa – aggiunge su Fb – adoperarsi affinché non esistano più oltre 4 milioni e mezzo di lavoratori che prendono meno di 9 euro lordi l’ora. Si traduce nel fatto che durante la pandemia quasi 4 milioni di persone sono riuscite a far fronte alla povertà assoluta. Tra cui minori e disabili”. ‘Vuol dire – sostiene ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 settembre 2021) “dial Sud non sono solo parole. Sono progetti al centro dell’azione politica del Movimento 5 Stelle”. Così Giuseppesintetizza inuti delle iniziative elettorali di ieri a Volla, Napoli, Sapri, Battipaglia, Eboli e Salerno che proseguiranno inoggi con tappe a Melito, Napoli, Vico Equense, Frattaminore, Afragola, Arzano, Santa Maria Capua Vetere. “Significa – aggiunge su Fb – adoperarsi affinché non esistano più oltre 4 milioni e mezzo di lavoratori che prendono meno di 9 euro lordi l’ora. Si traduce nel fatto che durante la pandemia quasi 4 milioni di persone sono riuscite a far fronte alla povertà assoluta. Tra cui minori e disabili”. ‘Vuol dire – sostiene ...

