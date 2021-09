Svizzera | vince il Si' al referendum su matrimoni omosessuali

repubblica : Svizzera, al referendum vince il si' alle nozze omosessuali - rosergili : RT @repubblica: Svizzera, al referendum vince il si' alle nozze omosessuali - Milo20i : RT @repubblica: Svizzera, al referendum vince il si' alle nozze omosessuali - justgomez_94 : RT @repubblica: Svizzera, al referendum vince il si' alle nozze omosessuali - benjamn_boliche : RT @repubblica: Svizzera, al referendum vince il si' alle nozze omosessuali -

Ultime Notizie dalla rete : Svizzera vince

Gli svizzeri hanno detto Si' al matrimonio fra omosessuali, secondo le prime stime dell'istituto di sondaggi Gfs. Bern subito dopo la chiusura del voto. Il "sì" non è stato una sorpresa, dato che i ...Nonostante l'opposizione politica dell'Svp - l'Unione Democratica di Centro e primo partito svizzero - e di diverse realtà religiose, gli elvetici hanno detto "Sì" al matrimonio fra persone ...La Supersport scende in pista per l’unica gara del weekend di un GP di Spagna che, nella giornata di ieri, ha visto sospesa l’attività in pista in seguito all’incidente mortale avvenuto in Gara1 di ...In Svizzera vince il sì al referendum sulle nozze gay. Dopo la legge approvata dal Parlamento quasi un anno fa e il referendum richiesto e ottenuto ...