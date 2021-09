Sicilia: Noto, il giardino di pietra (Di domenica 26 settembre 2021) La folla estiva è solo un ricordo, le spiagge accolgono i viaggiatori per gli ultimi tuffi, e a Noto il sole d’autunno indora le facciate barocche di chiese e palazzi, in pietra calcarea abilmente scolpita: un “giardino di pietra”, come la definì lo storico dell’arte Cesare Brandi. Passeggiare fuori stagione per corso Vittorio Emanuele, la via principale del centro storico, è un’esperienza estetica che non si dimentica. Se in viaggio siete soliti vagare a zonzo col naso all’insù, facendovi guidare dall’istinto e dal caso, siete nel posto giusto: in corso Vittorio Emanuele (da Porta Ferdinandea a piazza XVI Maggio) affacciano le chiese e i palazzi più belli di Noto, immortalati anche dalla cinepresa di Michelangelo Antonioni,. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di domenica 26 settembre 2021) La folla estiva è solo un ricordo, le spiagge accolgono i viaggiatori per gli ultimi tuffi, e ail sole d’autunno indora le facciate barocche di chiese e palazzi, incalcarea abilmente scolpita: un “di”, come la definì lo storico dell’arte Cesare Brandi. Passeggiare fuori stagione per corso Vittorio Emanuele, la via principale del centro storico, è un’esperienza estetica che non si dimentica. Se in viaggio siete soliti vagare a zonzo col naso all’insù, facendovi guidare dall’istinto e dal caso, siete nel posto giusto: in corso Vittorio Emanuele (da Porta Ferdinandea a piazza XVI Maggio) affacciano le chiese e i palazzi più belli di, immortalati anche dalla cinepresa di Michelangelo Antonioni,. Leggi anche ...

