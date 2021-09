Sangiovanni, chi è il cantante di Amici ospite di Cattelan a Da Grande: i successi e l’amore con Giulia Stabile (Di domenica 26 settembre 2021) Domenica 26 settembre 2021 a Da Grande continuano ad arrivare tanti ospiti provenienti dal mondo della musica e la scelta ricade nuovamente su di un beniamino dei più giovani al pari di Blanco, apparso sul finire della prima puntata. Questa volta sarà presente in studio il giovane rapper Sangiovanni, astro nascente della musica italiana sbocciato nella scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. il giovane cantautore ha impressionato per capacità di scrittura e per l’attenzione ad alcuni temi molto vicini ai giovani d’oggi. Schivo ed introverso come pochi ha coinvolto gli spettatori del talent anche grazie alla tenera storia d’amore con la vincitrice Giulia Stabile, alla quale ha dedicato alcune intense canzoni. Sangiovanni: l’infanzia prima di Amici Giovanni ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 26 settembre 2021) Domenica 26 settembre 2021 a Dacontinuano ad arrivare tanti ospiti provenienti dal mondo della musica e la scelta ricade nuovamente su di un beniamino dei più giovani al pari di Blanco, apparso sul finire della prima puntata. Questa volta sarà presente in studio il giovane rapper, astro nascente della musica italiana sbocciato nella scorsa edizione didi Maria De Filippi. il giovane cantautore ha impressionato per capacità di scrittura e per l’attenzione ad alcuni temi molto vicini ai giovani d’oggi. Schivo ed introverso come pochi ha coinvolto gli spettatori del talent anche grazie alla tenera storia d’amore con la vincitrice, alla quale ha dedicato alcune intense canzoni.: l’infanzia prima diGiovanni ...

