Roma, Mourinho: «Avere Pellegrini è una cosa e non averlo un'altra» (Di domenica 26 settembre 2021) “Di Pellegrini ce n’è uno. Non volevo parlare di questo, non è facile parlarne in queste circostanze. Potevo dirti che la gara di domani si è iniziata a giocare al 90? di Roma-Udinese. Avere Pellegrini è una cosa e non averlo è un’altra. Possiamo analizzare quello che Lorenzo rappresenta per noi, dal punto di vista tecnico e di leadership, ma lui domani non ci sarà”. Così Josè Mourinho, tecnico della Roma, alla vigilia del match contro la Lazio.. I giallorossi dovranno a fare a meno di Pellegrini, squalificato. Leggi su footdata (Di domenica 26 settembre 2021) “Dice n’è uno. Non volevo parlare di questo, non è facile parlarne in queste circostanze. Potevo dirti che la gara di domani si è iniziata a giocare al 90? di-Udinese.è unae nonè un’. Possiamo analizzare quello che Lorenzo rappresenta per noi, dal punto di vista tecnico e di leadership, ma lui domani non ci sarà”. Così Josè, tecnico della, alla vigilia del match contro la Lazio.. I giallorossi dovranno a fare a meno di, squalificato.

