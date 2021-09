Regeni, commissione d’inchiesta in missione a Cambridge (Di domenica 26 settembre 2021) Nelle prossime ore, una delegazione della commissione Parlamentare d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni sarà in missione a Cambridge. Lo rende noto l’Ufficio Stampa della commissione. La delegazione, di cui farà parte il Presidente Erasmo Palazzotto, si recherà nella città inglese per svolgere in loco le audizioni di alcuni rappresentanti dell’Università di Cambridge. “Nell’ambito delle attività di indagine della commissione volte ad accertare la verità sulla morte di Giulio Regeni, l’Ufficio di Presidenza ha ritenuto di assoluta rilevanza le suddette audizioni”, si legge sul comunicato. In questi anni, il ruolo della tutor di Giulio è rimasto sempre in ombra. Per Maha Mahfouz ... Leggi su tpi (Di domenica 26 settembre 2021) Nelle prossime ore, una delegazione dellaParlamentaresulla morte di Giuliosarà in. Lo rende noto l’Ufficio Stampa della. La delegazione, di cui farà parte il Presidente Erasmo Palazzotto, si recherà nella città inglese per svolgere in loco le audizioni di alcuni rappresentanti dell’Università di. “Nell’ambito delle attività di indagine dellavolte ad accertare la verità sulla morte di Giulio, l’Ufficio di Presidenza ha ritenuto di assoluta rilevanza le suddette audizioni”, si legge sul comunicato. In questi anni, il ruolo della tutor di Giulio è rimasto sempre in ombra. Per Maha Mahfouz ...

Regeni, commissione d'inchiesta in missione a Cambridge

ROMA. Nelle prossime ore, una delegazione della commissione Parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni sarà in missione a Cambridge. Ad annunciarlo è la commissione che lavora per fare luce sulla morte del giovane ricercatore friulano avvenuta nel 2016 in Egitto. La delegazione, di cui farà ...

