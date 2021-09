Overwatch 2 si mostra in un nuovo trailer | con le novità su Sombra e Bastion

(Di domenica 26 settembre 2021) In questi giorni si sono tenute le finali dellaLeague (consluse con la vittoria del team Shanghai Dragons), con Activision Blizzard che ha colto l'occasione dire qualcosa disu2, attualmente in sviluppo. Sono stati quinditi dei nuovi video relativi a. Nel primo filmato si può vedere il cambiamento estetico di, che ha subito alcune modifiche, anche se non radicali, compreso un cappello che ricorda la sua amicizia con Torbjörn. Ma non finisce qui, poichésubiranno delle modifiche piuttosto evidenti alle loro abilità, cambiandone quindi il gameplay. Il primo otterrà una nuova Ultimate Artillery Strike, con cui potrà bombardare tre zone ...

Advertising

Eurogamer_it : Activision mostra Overwatch 2 con le novità su Sombra e Bastion. #Overwatch2 #Activision -

Ultime Notizie dalla rete : Overwatch mostra

Zazoom Blog

Giochi amati come Rocket League ehanno completamente rimosso le barriere su con chi puoi ... Scritto da Kieran Harris 31 Agosto 2021 alle 15:50 Il nuovo trailernuove macchine e nuovi ...... Blizzard ha svelato che alcuni dei suoi titoli , come World of Warcraft,e Hearthstone, ... Un grafico condiviso su Redditin modo ancor più evidente il declino delle numeriche, ...Blizzard ha presentato in video le revisioni di due personaggi di Overwatch 2, Sombra e Bastion, che saranno diversi da quelli del primo Overwatch.. Blizzard ha presentato in video le revisioni di sue ...Overwatch mostra