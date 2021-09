Occhiuto | ' Figli e parenti dei vecchi big in lista? Decideranno gli elettori se promuoverli' INTERVISTA

(Di domenica 26 settembre 2021) La mia candidatura è stata interpretata come autorevole, ho liste molte radicate sul territorio. Dicono che vinceremo perché il centrosinistra è diviso, ma lo è non solo qui, basti pensate a Roma. ...

...coalizione prova ad allontanare i sospetti di un " falso rinnovamento " che aleggiano su liste infarcite die parenti dei vecchi portatori di voti. " Tra i miei candidati - ribatte- ......contribuire a governare processi che saranno fondamentali per il futuro nostro e dei nostri". ... È vero " sottolinea Leonardo Trento " ho ceduto alle lusinghe di Robertoche mi ha ...“ La mia candidatura è stata interpretata come autorevole, ho liste molte radicate sul territorio. Dicono che vinceremo perché il centrosinistra è diviso, ...È uno dei problemi più grossi, ma il nuovo presidente potrebbe avere poco spazio per intervenire finché sarà commissariata ...