Nuvole | pioggia e temporali | migliora lunedì

(Di domenica 26 settembre 2021) L’aria è diventata frizzante e la giacchetta è ormai obbligatorio: autunno alle porte? Vediamo cosa prevede Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Il transito di un modesto sistema perturbato da ovest verso est determina domenica tempo in gran parte instabile con piogge esparsi.decisomento. Domenica 26 settembre 2021 Tempo Previsto: Aumento della nuvolosità a partire da ovest in rapida estensione a tutta la regione entro la mattinata con piogge dal primo mattino ad iniziare dal varesotto, comasco, milanese e pavese in successiva estensione a gran parte della regione nel corso della giornata. Locali rovesci temporaleschi, più probabili a ridosso delle Prealpi, zona laghi, Val Chiavenna e in Oltrepò. Precipitazioni più irregolari con pause asciutte tra media e bassa pianura. Temperature: ...