MotoGP | Marc Marquez | la strana sfida con il campione di cross Jett Lawrence ad Austin

(Di domenica 26 settembre 2021) Il 29 settembre ci sarà unaquantomeno curiosa al Circuit of the Americas di. Di fronte il simbolo dellanel secondo decennio degli Anni 2000,, e ilAma Pro Moto250 MX. Il tutto sfruttando la vicinanza con l’evento della classe regina del Motomondiale (gara il 3 ottobre). I due saranno in sella a una Nsf100, cioè un tipo di moto di piccola taglia che di solito i rider di alta fascia utilizzano per gli allenamenti. La prova sarà naturalmente a cronometro, ma vivrà soprattutto sul fatto che i due si conoscono bene. La loro, infatti, è una solida amicizia che si sviluppa al di fuori delle piste: l’australiano (un classe 2003, non va dimenticato) e lo spagnolo si sono sempre ...

Advertising

OA_Sport : MotoGP: Marc Marquez, una sfida particolare ad Austin - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: MotoGP, Marquez e la sfida show a Austin: contro un campione di cross su una Nsf - dinoadduci : Marquez e la sfida show a Austin: contro un campione di cross su una Nsf - Gazzetta_it : MotoGP, Marquez e la sfida show a Austin: contro un campione di cross su una Nsf - MotoriNews24 : MotoGP, Marc Marquez: “Siamo felici, tutti molto veloci…” -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Marc

La Gazzetta dello Sport

E l'unico zero, nel 2019 in, arrivato per un problema ai freni, mentre era in testa. Il Circuito delle Americhe è una delle roccaforti storiche diMarquez. Lo spagnolo, alle prese con il ...... nel 2019, anno dell'ultima volta in cui il Motomondiale è volato in Texas prima della pandemia, il pilota Suzuki rubò lo scettro aMarquez andando a vincere la gara., Quartararo: 'Il ...Il 29 settembre ci sarà una sfida quantomeno curiosa al Circuit of the Americas di Austin. Di fronte il simbolo della MotoGP nel secondo decennio degli Anni 2000, Marc Marquez, e il campione Ama Pro M ...Tanti piloti di MotoGp hanno espresso le loro condoglianze alla famiglia del 15enne morto a seguito di un incidente in SuperSport 300.