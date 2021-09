Manuel Bortuzzo, altre confessioni sull’intimità: “Farò l’inseminazione artificiale”, ecco per quale motivo (Di domenica 26 settembre 2021) Manuel Bortuzzo nella Casa del Grande Fratello Vip oltre a raccontare la sua commovente storia, sta svelando pure alcuni risvolti inediti legati alla sua intimità dopo il tragico incidente. Manuel Bortuzzo, altre confessioni sull’intimità Il giovane ha svelato che “lì sotto è tutto ok” anche se non riesce a concludere un rapporto proprio per via... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 26 settembre 2021)nella Casa del Grande Fratello Vip oltre a raccontare la sua commovente storia, sta svelando pure alcuni risvolti inediti legati alla sua intimità dopo il tragico incidente.Il giovane ha svelato che “lì sotto è tutto ok” anche se non riesce a concludere un rapporto proprio per via... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

