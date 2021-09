LIVE Ciclismo, Mondiali 2021 in DIRETTA: Alaphilippe domina ed concede il bis iridato. 10° Colbrelli (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.44 L’Italia può comunque consolarsi con la vittoria del medagliere dei Mondiali grazie agli ori di Ganna, Baroncini e Balsamo. 16.41 Ecco l’attacco sul Sant’Antonio che ha deciso il Mondiale. Nessuno è riuscito a tenere la ruota del francese. WHAT AN ATTACK @alafpolak1 #Flanders2021 pic.twitter.com/Bca3wtMgSE — UCI (@UCI cycling) September 26, 2021 16.40 Argento all’olandese Van Baarle, bronzo al danese Valgren. 16.39 Colbrelli dovrebbe aver chiuso decimo. 16.39 Arrivo al fotofinish per le medaglie. Pidcock chiude sesto. 16.39 Ha vinto come a Imola, in solitaria. Semplicemente oggi Alaphilippe era il più forte. 16.38 Julian Alaphilippe è campione del mondo per la seconda volta consecutiva! Oggi ha corso e ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.44 L’Italia può comunque consolarsi con la vittoria del medagliere deigrazie agli ori di Ganna, Baroncini e Balsamo. 16.41 Ecco l’attacco sul Sant’Antonio che ha deciso il Mondiale. Nessuno è riuscito a tenere la ruota del francese. WHAT AN ATTACK @alafpolak1 #Flanderspic.twitter.com/Bca3wtMgSE — UCI (@UCI cycling) September 26,16.40 Argento all’olandese Van Baarle, bronzo al danese Valgren. 16.39dovrebbe aver chiuso decimo. 16.39 Arrivo al fotofinish per le medaglie. Pidcock chiude sesto. 16.39 Ha vinto come a Imola, in solitaria. Semplicemente oggiera il più forte. 16.38 Julianè campione del mondo per la seconda volta consecutiva! Oggi ha corso e ...

