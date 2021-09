Le vespe non pungono, il Foggia le riprende: pari allo Zaccheria (Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiFoggia – La Juve Stabia non piazza il colpo del ko e si rammarica. La sintesi del pareggio ottenuta allo Zaccheria di Foggia è tutta qui. Le vespe di Novellino vanno in vantaggio con Panico a metà del primo tempo ma poi non riescono a sfruttare la situazione favorevole, facendosi riprendere nella ripresa. Nicoletti fa infatti felice Zeman, mettendo a segno il gol del definitivo uno a uno. Si tratta del quarto segno ics stagionale per la Juve Stabia, che resta imbattuta ma che non riesce ancora a imprimere il necessario cambio di marcia per puntare alle zone alte della classifica. Ci proveranno mercoledì gli uomini di Novellino, attesi da un’altra trasferta sul campo del Latina. Foggia-Juve Stabia 1-1 Reti: 23’ Panico (J), 64’ Nicoletti ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La Juve Stabia non piazza il colpo del ko e si rammarica. La sintesi del pareggio ottenutadiè tutta qui. Ledi Novellino vanno in vantaggio con Panico a metà del primo tempo ma poi non riescono a sfruttare la situazione favorevole, facendosire nella ripresa. Nicoletti fa infatti felice Zeman, mettendo a segno il gol del definitivo uno a uno. Si tratta del quarto segno ics stagionale per la Juve Stabia, che resta imbattuta ma che non riesce ancora a imprimere il necessario cambio di marcia per puntare alle zone alte della classifica. Ci proveranno mercoledì gli uomini di Novellino, attesi da un’altra trasferta sul campo del Latina.-Juve Stabia 1-1 Reti: 23’ Panico (J), 64’ Nicoletti ...

