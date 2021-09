«Laura Ziliani è morta soffocata con un cuscino nel sonno» | l’ipotesi degli investigatori

Advertising

Agenzia_Ansa : Stordita dai farmaci e poi soffocata con un cuscino: l'ipotesi sulla morte di Laura Ziliani #ANSA - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Laura Ziliani, l'ipotesi degli investigatori: soffocata nel sonno - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Laura Ziliani soffocata nel sonno dopo essere stata stordita con dei farmaci: l’ipote... - TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: La morte di Laura Ziliani: stordita dai farmaci e soffocata nel sonno - zazoomblog : Laura Ziliani quando Mirto Milani diceva: È scappata coi soldi e ora fa la bella vita - #Laura #Ziliani #quando… -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Ziliani

Giornale di Brescia

è stata stordita dai farmaci . Ma non uccisa dal composto di benzodiazepine trovato nel suo corpo. Chi indaga è convinto che l'ex vigilessa bresciana sia stata soffocata con un cuscino ...Sono fissati per martedì prossimo gli interrogatori di garanzia per Mirto Milani, Silvia e Paola Zani, arrestati venerdì scorso con l'accusa di avere ucciso la madre delle regazze,. Intanto emergeno nuovi dettagli sulle indagini. La ex vigilessa bresciana sarebbe stata stordita dai farmaci ma non uccisa dal composto di benzodiazepine trovato nel suo corpo. Chi ...Da accertare quali elementi sul cadavere, a distanza di 140 giorni dal decesso, possono ancora essere trovati a sostegno di questa tesi ...L'ipotesi investigativa: un mix di ansiolitici per renderla inerme prima dell'omicidio. Martedì interrogatorio di garanzia per le figlie Silvia e Paola e per Mirto Milani ...