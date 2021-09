Juve, Allegri: «Dybala e Morata? Spero di riaverli dopo la sosta» (Di domenica 26 settembre 2021) “Le condizioni di Dybala e Morata? Speriamo di riaverli dopo la sosta”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 3-2 sulla Sampdoria. “Fa parte della stagione, in questo momento è cos’, poi magari più avanti li avremo tutti a disposizione. Quando giochi ogni tre giorni in questo momento lo sforzo mentale è anche superiore a quello fisico – ha aggiunto – Ora questa vittoria ci dovrebbe far rilassare un po’ di più. E’ stata la prima vittoria in casa, stiamo recuperando terreno. Con calma arriviamo”. Leggi su footdata (Di domenica 26 settembre 2021) “Le condizioni di? Speriamo dila”. Lo ha detto il tecnico dellantus Massimilianoai microfoni di Daznla vittoria per 3-2 sulla Sampdoria. “Fa parte della stagione, in questo momento è cos’, poi magari più avanti li avremo tutti a disposizione. Quando giochi ogni tre giorni in questo momento lo sforzo mentale è anche superiore a quello fisico – ha aggiunto – Ora questa vittoria ci dovrebbe far rilassare un po’ di più. E’ stata la prima vittoria in casa, stiamo recuperando terreno. Con calma arriviamo”.

